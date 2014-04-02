٣ مايو.. الحُكم على 104 متهم في أحداث “الظاهر”

حجزت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة ،محاكمة 104 متهماً في قضية احداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو الماضي ، و ذلك لجلسة ٣ مايو للنطق بالحكم.

فيما منع رئيس المحكمة دخول الصحفيين ووسائل الاعلام من حضور الجلسة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدد من الإتهامات من ابرزها ” الإشتراك في تجمهر يهدف الى الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم ” هذا بجانب اتهامات اخرى بـ ” قتل مواطنين عمداً والشروع في قتل آخرين وتخريب مبان عامة ” مع اتهام المتهمين بحيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص.