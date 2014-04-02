“اتحاد طلاب هندسة” يتبرأ من المسئولية عن تفجيرات اليوم بجامعة القاهرة

أعرب اتحاد طلاب كلية الهندسة عن دهشته لما أثير على بعض وسائل الإعلام من ربط حادث الانفجار الذى حدث فى محيط الجامعة وبين التحذير الذى أعلن عنه علي “فيس بوك” مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الاتحاد في بيان علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هذا التحذير والذى قبله كان بسبب الإعلانات عن فاعليات طلابية يوم الأربعاء من كل أسبوع بداية من بداية هذا الفصل الدراسى والتى يعرفها الجميع عن طريق الإعلان لها على صفحات “الفيس بوك” والمعلومة بعينها لدى الجميع.

ولفت إلي أن تلك التحذيرات بسبب وقوع إصابات للطلبة المتواجدين داخل الكلية كما حدث الأربعاء قبل الماضى 19/3 من إصابة ثلاثة من الزملاء وهم بداخل المبانى إصابات استعدت ذهابهم إلى المستشفى والمكوث لبضع أيام ومازلت حالة منهم تحتاج لعلاج وقد يستمر لشهور, وما حدث الأربعاء الماضى 26/3 أيضا من إصابات طفيفة لبعض الطلاب من بينهم أعضاء الاتحاد أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية وذلك بخلاف الاعتقالات العشوائية التى تحدث لطلبة الكلية أثناء خروجهم مع عدم مشاركتهم فى أى من الفعاليات.

وأعلن الاتحاد التبرؤ مما نسب إليهم من أى ربط بين التحذير الذى نشر أمس وبين إنفجار اليوم.