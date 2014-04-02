القبض علي 3 متهمين جدد في واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف

أكد قضائي أمني، بنيابة شرق القاهرة الكلية أنه وصل منذ قليل 3 متهمين جدد بقتل الصحفية ميادة أشرف، ومارى سامح، والطفل شريف عبد الرؤوف، في أحداث اشتباكات عين شمس إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية وسط حراسة أمنية مشددة، وإيداعهم حجز المحكمة وتم فرض كردون أمني بمداخل ومخارج المحكمة.

والمتهمون الثلاثة هم: ” مروان عبد الله “، و” رضا كامل “، ” مصطفى أبو الحسن “.

وكانت الصحفية ميادة أشرف (23 عامًا) قتلت برصاصة في الرأس يوم الجمعة الماضية أثناء تغطيتها لأحداث العنف التي ينفذها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعين شمس.