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استمرار العمل بمصنع “كيلوبترا” السويس و”ابو العنين” يلتقي مع العمال‎

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استمرار العمل بمصنع “كيلوبترا” السويس و”ابو العنين” يلتقي مع العمال‎ استمرار العمل بمصنع “كيلوبترا” السويس و”ابو العنين” يلتقي مع العمال‎

سيراميكا كليوبترا

أعلن مسئولو مصنع كيلوبترا بالسويس عن استمرار العمال بجميع الورديات بشكل طبيعي ، موضحين فى تصريحات صحفية أن رجل الأعمال ومالك المصنع محمد ابوالعينين قام بزيارة المصنع مساء امس وعقد لقاء مع عمال الوردية الاولي والثانية.

أضاف مسئولو المصنع أن أبو العنين اتفق مع العمال على منحهم بدل مخاطر وقدره 50 جنيه ستصرف مع مرتبات شهر مارس اليوم الاربعاء مع الاتفاق على احضار شركه طبيه للعاملين وسوف يتم حضور مندوبين عن الشركه الطبيه عصر اليوم لعرض التفاصيل على العمال كما قام ابوالعينين بتحفيز العاملين وحثهم على زياده الانتاج والعمل .

يذكر أن مصنع سيراميك كيلوبترا توقف شهد مشاكل ادارية وأضرابات بين العمال ورئيس شركتهم عقب ثورة 25 يناير 2011 وتدخل الجيش أكثر من مرة ومحافظي السويس المتعاقبين لحل المشاكل العمالية ومحاولة التوسط بين العمال ومالك الشركة.

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