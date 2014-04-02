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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تتأثر الدولة غدا بحالة عدم استقرار جوي حيث يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات خاصة ليلا والرياح نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا مع وجود السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا.  
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> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 35 - 55 كم /ساعة بوجه عام تصل أحيانا 75 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة مع السحب الركامية.

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب والموج بارتفاع قدمين إلى اربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن 8 الى 10 و 12 قدما بالعمق.

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة و 51 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة التاسعة و25  دقيقة صباحا.

 درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا        
> الدنيا.
> أبوظبي                     38     22               60           20 .
> دبي                         36     23               65          15 .
> الشارقة                    37     20               60           15.
> عجمان                    37      22               60           20 .
> أم القيوين                 38      23               65           20 .
> رأس الخيمة              36      18               70           15 .
> الفجيرة                   31      23               60           20 .
> العين                      38     24               55           15  .
> ليوا                       38     22               65            20 .
> الرويس                  36     21               60            15 .
> السلع                    36      22              65             20.
> دلما                      26      23             80             55 .
> طنب الكبرى            30      22              75             35 .
> طنب الصغرى          30      22              75             35 .
> أبوموسى               31      23              70             30.


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