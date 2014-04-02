حاتم المنصور يطرح "دابا تندم" ويستعد لتصويرها

أصدر الفنان حاتم المنصور أحدث أغنياته المنفردة ليسجل نجاحاً جديداً وإطلالة مختلفة، وذلك بعد أن قام بتوزيعها بنفسه وهي من كلمات وألحان الفنان المغربي محمد رضا، حيث حملت الأغنية عنوان "دابا تندم"، والتي تحمل كلماتها رسالة تحذير لحبيبته من الندم بعد الفراق؛ خاصة وأن كلماتها تلامس المشاعر ويعيشها عدد كبير من الجمهور، وقد صرح المنصور بأن شكل الأغنية جديد حيث تحمل طابعاً خليجياً ممزوجاً باللهجة المغربية، وتأتي الأغنية الجديدة من إنتاج شركة فويس ميديا هوس، بعد النجاح الكبير الذي حققة المنصور بإصدار عدة أغاني منفردة في الفترة الأخيرة منها "يا مسكين" و"راسك براسي" و"بيتو بيتو"، حيث سيتعاون خلال الفترة المقبلة مع عدة شعراء وملحنين لإصدار أغنيتن جديدتين ستكونان مفاجأة للجمهور.

هذا وكان الموسم حافلاً هذا العام بالنسبة للمنصور، الذي أحيا عدة حفلات في المغرب والخليج، كما يستعد حاتم المنصور للسفر إلى المغرب هذا الشهر لتصوير "دابا تندم" ولإحياء عدة حفلات هناك في خمس مدن مختلفة وبعدها إلى تونس لإحياء حفلين.

الجدير بالذكر أن الفنان حاتم المنصور ليس مطرباً فقط، بل هو من أشهر الموزعين الموسيقيين في الخليج، فقد قام بتوزيع عدة أغاني لأشهر النجوم الخليجين والعرب مثل عبدالله الرويشد، ميريام فارس، يوسف العماني، ديانا كرزون، علي عبد الستار وسعود أبو سلطان.

تبث الآن الأغنية عبر أثير الإذاعات الخليجية والعربية، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً خاصة وسيتم عرض الفيديو في أول مايو على جميع القنوات الموسيقية الخليجية، ومن المقرر أن يضم حاتم المنصور أغنية "دابا تندم" إلى ألبوم منوع جديد سوف يصدر قريباً بمشاركة العديد من نجوم الخليج، كما وتتوافر قريباً في جميع المتاجر الموسيقى العالمية، وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم.