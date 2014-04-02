محمد عساف على قائمة أقوى " بطل عربي"

تم اختيار الفنان محمد عساف كأفضل بطل عربي ضمن قائمة World’s 100 Most Powerful Arab Heroes، أي قائمة أقوى 100 بطل عربي.

وقد أصدرت مجلة أرابيان بيزنس نسختها الإلكترونية الجديدة التي تحوي قائمة بأهم الشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة.

وقد عمت الفرحة بين معجبي محمد عساف وتناقلوا الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي محتلفين بـ"بطلهم العربي" الجديد الذي كان قد صوّر مؤخراً الفيديوكليب الخاص بأغنية "يا حالي ويا مالي" في بيروت تحت إدارة المخرج ديفيد زيني.