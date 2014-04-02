ماذا يحضر جورج قرداحي وسيرين عبد النور وشريف سلامة لـ "رمضان"؟

التقى النجوم سيرين عبد النور وشريف سلامة والإعلامي جورج قرداحي منذ قليل في فندق أتلانتس في دبي من خلال مؤتمر صحفي أقامته قناة osn للإعلان عن البرامج والمسلسلات الرمضانية، وكان حضور سيرين من أجل مسلسل "سيرة حب" وشريف سلامة لمسلسل "الخطيئة"، أما جورج قرداحي فالبرنامج "المسامح كريم"، وبحضور ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي في OSN خلود أبو حمص، نائب رئيس البرامج والخدمات الإبداعية وتخلل المؤتمر مزحات بين النجوم وقرداحي، حيث طلبت سيرين من الأخير بما أن برنامجه المسامح كريم والذي فكرته الأساسية هو البرنامج العالمي الشهير You’ve Got Mai ويستند على التسامح والمحبة والترفع، وأن يقوم بهذه العملية بين النجوم والمصالحة بينهم فقالت: "ماحدش طايق حد ليه كدا"؟ فأجابها قرداحي: الفكرة واردة، ثم سألته متى تقرر التمثيل لكي نقوم بعمل سوياً فضحك الجميع. ثم جاء دور شريف للحديث عن مسلسله فقال: أريد معرفة إذا كانت سيرين وقرداحي "هياخدوني معاهم في العمل الجديد أم لا"، فازدانت القاعة ضحكات. وأثناء حديث شريف عن مسلسل الخطيئة حاولت سيرين وقرداحي إيقاعه في الخطأ وأخذا يسألانه عن نوع الخطيئة بما أنه لا يريد أن يعلن عن تفاصيل المسلسل لكنه بخفة دمه وذكائه قال لهم سيوضح كل شيء من الحلقة الأولى بإمكانكم مشاهدته فأجابه قرداحي مازحاً: وقعت في الخطيئة من خلال دورك في المسلسل إذن سأستضيفك في برنامجي. ثم فتحت باب الأسئلة لوسائل الإعلام.

و قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي في OSN: "التزمنا منذ إطلاق المحطة الرئيسية باللغة العربية" OSN ياهلا HD" بتوفير منصة لعرض برامج حصرية وتطوير الانتاجات التلفزيونية في المنطقة.

فيما قالت خلود أبو حمص "تتميز OSN بتقديم برامج عربية تناسب جميع الأذواق والأعمار، وتسلط الضوء على قيم المجتمع العربي. وقد قمنا باستثمارات كبيرة في المسلسلات الدرامية الطويلة المحبوبة والمنتظرة من قبل المشاهدين".

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