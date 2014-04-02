ماذا يفعل نجوم مسلسل "الأخوة" في أبو ظبي؟

توافد أبطال مسلسل الأخوة من مصر وسوريا ولبنان وتركيا والجزائر، حيث جمعهم المخرج سيف الدين سبيعي في مدينة أبو ظبي داخل فيلا لتصوير المسلسل، ولبت "سيدتي" الدعوة لحضور كواليس تصوير المسلسل المكون من أربعة أجزاء، يتكون كل جزء من 25 حلقة، وهو من إنتاج شركة كلاكيت ميديا، فكان حاضر من النجوم أحمد فهمي ورانيا يوسف حسن وباسل خياط وقيس وسلوم حداد تيم حسن وباسل خياط ومرح جبر ونادين الراسي أمل بوشوشة وغيرهم. وقد اجتمع أهل الفن والصحافة في حديقة الفيلا لمشاهدة "برومو المسلسل" وبعدها بدأت اللقاءات الصحفية مع النجوم فكان فنانو العمل يمازحون سوياً ويضحكون وأكثرهم مرحاً كانت نادين الراسي، التي ذهبت إلى حمام سباحة الفيلا لشدة ألمها من ارتداء الكعب العالي، وغرست رجليها في المياه وأخذت تضحك وتمرح في مثل الأطفال، وهكذا كانت الأجواء.

تدور أحداث عن حكايات الحب والخيانة والطمع والحب والواجب، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على الانتهازية وحب المصلحة في المجتمع والأخلاق والمشاعر العميقة. ويتمحور حول "فريد نوح" الذي يمتلك عدة مشاريع منها أكبر شركة إعمار وتجارة السيارات والقطاع السياحي في مصر، ولأنه كان لا ينجب تبنى خمسة أولاد صغار ورباهم وأحبهم وهم "نور" (تيِّم حسن)، و"أمير" (باسل خياط)، و"فادي" (قيس شيخ نجيب)، و"هاني" (أحمد فهمي)، و"مجد" (محمود نصر). وبعد وفاته تظهر ابنته الشرعية وهي "ميرا" أمل بوشوشة، وتبدأ الأحداث والمشاكل.. فبالإضافة إلى المشكلة المالية الكبيرة، تبرز تعقيدات أكبر تتعلق بالعواطف والمشاعر وعلاقات الحب والأخوّة، التي كانت سائدة في "الإمبراطوية". مع ظهور الأخت الجديدة، تبدأ مؤمرات ودسائس للحصول على ثروة "فريد نوح".

المزيد من التفاصيل والكواليس والحوارات مع النجوم قريباً في مجلة "سيددتي".