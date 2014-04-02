وزير الزراعة: مشروع لتحسين مستوى المعيشة بالريف بتكلفة 70 مليون دولار

عقد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الاربعاء، سلسلة لقاءات مكثفة بمكتبه بديوان عام وزارة الزراعة بالدقى، فى اطار سبل التعاون، وتوطيد العلاقات بما يخدم تحقيق التنمية الزراعية الشاملة فى مصر.

> حيث استقبل ابو حديد بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(IFAD ) لاعداد المشروع الجديد للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة فى صعيد مصر والوجه البحرى بتكلفة اجمالية قدرها 70مليون دولار .

> حيث يخدم المشروع الجديد 20 الف اسرة فى المناطق المستصلحة بمحافظات اسوان، بنى سويف، المنيا وكفر الشيخ على مساحة قدرها 100 الف فدان، بالاضافة الى تحسين الاحوال المعيشية وزيادة الدخول وتحسين الامن الغذائى بمناطق الاستصلاح و تقديم المساعدات الفنية و الارشادية لتحسين الانتاج الزراعى طبقا لحاجة السوق و تحسين معاملات ما عد الحصاد لتقليل الفاقد وتوفير القروض الميسرة لصغار المزارعين، كما سيقدم المشروع خدمات ما بعد التوطين لتحسين البنية الأساسية فى نواحى التعليم والصحة والبيئة واستخدام الطاقة البديلة بالتنسيق مع وزارات التعليم و الصحة و البيئة.

> كما خصص الصندوق الدولى منحة 5 مليون دولار للتكيف مع اثار التغيرات المناخية و استخدام الطاقة البديلة ، الاضافة الى المنحة المقدمة من مرفق اليئة العالمى 6.5 مليون دولار.

> وفى سياق متصل أكد وزير الزراعة خلال لقاءه ومحافظ الوادى الجديد على ضرورة اجراء مسح للاراضى التى يمكن زراعتها بالمحافظة، وسرعة تدبير التمويل اللازم لحفر الآبار بها، مشيراً الى انه سيتم توقيع بروتكول تعاون بين المحافظة و هيئة التعمير لتفوض الهيئة المحافظة لانهاء الاجراءات مع المستثمرين واصدار العقود وتحديد قيمة العائد لكل طرف بشأن الاراضى التى يمكن استصلاحها، على ان يتم تخصص نسبة 30 % منها للشباب الخريجين من ابناء المحافظة، على أن يكون التمليك عن طريق الأسهم ويتم انشاء مجلس ادارة من بينهم لادارة الجمعية التعاونية.

> كما رحب أبوحديد بتطوير سبل التعاون فى المجال الزراعى مع سويسرا، خلال لقاءه مع السفير السويسرى بالقاهرة، وهو اللقاء الذى حضره مستشار السفارة السويسرية بالقاهرة .

> واكد وزير الزراعة على اهمية التعاون فى مجال الثروة السمكية بوجه عام ودعم التبادل التجارى للمحاصيل التى تشتهر بها البلدين، مشدداً على ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تساهم فى خلق فرص عمل خاصة فى محافظات صعيد مصر مثل محافظة اسوان وزيادة القيمة الانتاجية لبعض المحاصيل كالطماطم، وامكانية انشاء وحدات للتصنيع الزراعى و دعم النشاط التسويقى.

> فيما اتفق الجانبان على التعاون فى مجال انتاج النباتات الطبية والعطرية خاصة فى محافظة الوادى الجديد، و انتاج بنجر السكر وانشاء مصنع لانتاجه، وانتاج البذور والتقاوى المهجنة واستنباط اصناف جديدة خاصة فى محصول الطماطم.