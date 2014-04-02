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بالصور.. «البشير» يمنح أمير قطر أرفع وسام سوداني.. ويهديه إبل عربية أصيلة

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بالصور.. «البشير» يمنح أمير قطر أرفع وسام سوداني.. ويهديه إبل عربية أصيلة بالصور.. «البشير» يمنح أمير قطر أرفع وسام سوداني.. ويهديه إبل عربية أصيلة

الرئيس السوداني وأمير قطر

منح الرئيس السوداني عمر البشير أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قلادة الشرف كأرفع وسام في السودان، وأهداه طيور وببغاوات أفريقية نادرة وإبل عربية أصيلة أثناء تواجد الأمير اليوم بالخرطوم.

ويزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، السودان في إطار جولة عربية تقوده أيضاً الى الجزائر وتونس وفق ما اعلنت الثلثاء وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر “سيجري خلال الجولة مباحثات مع قادة الدول الشقيقة تتعلق بتعزيز وتنمية العلاقات الاخوية اضافة الى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

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