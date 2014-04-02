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الأزهر يدين تفجيرات جامعة القاهرة ويصفها بالإرهابية

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الأزهر يدين تفجيرات جامعة القاهرة ويصفها بالإرهابية الأزهر يدين تفجيرات جامعة القاهرة ويصفها بالإرهابية

أصدر الأزهر الشريف بيانا أكد فيه أنه يتابع بقلق بالغ أحداث التفجيرات الأخيرة التى وقعت أمام جامعة القاهرة، وأسفرت عن استشهاد رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وإصابة آخرين من قيادات وأفراد الشرطة.

وشدد الأزهر على أن ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون الغاشمون من قتل للأبرياء وترويع للآمنين أمر حرمه الإسلام، وسائر الأديان السماوية، ويؤكد على أن الإسلام يرفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

ويؤكد الأزهر الشريف، أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنى الشعب المصرى عن استكمال مسيرة النهوض بالوطن .

وقدم الأزهر الشريف التعازي لجميع المصريين وأسر الشهداء داعيا الله الشفاء العاجل للمصابين.

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