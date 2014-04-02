قبول دفعة استثنائية من الأطباء بأكاديمية الشرطة.. واستبعاد «الإخوان» وأقاربهم

أعلن اللواء دكتور أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة استثنائية من الأطباء البشريين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام 2014 ، وذلك بعد أن وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قبول الدفعة الجديدة، مع استبعاد من يثبت انتماءه الى جماعة الاخوان المسلمين او لديه قريب فى عائلته حتى الدرجة الرابعة ممن ينتمون لهذه الجماعة .

وأشار «منصور»، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول، بحضور اللواء أكرم كرارة مدير كلية الشرطة، واللواء عادل حسن، كبير المعلمين وعدد من قيادات الأكاديمية، إلى أن التخصص الجامعى المطلوب يتمثل فى خريجي كليات الطب البشري بحد أدنى تقدير جيد، نظرًا لتوسع الوزارة في إنشاء العديد من المستشفيات التى تقدم أفضل أوجه الرعاية الطبية لأبناء جهاز الشرطة والمواطنين.

وأوضح أن الأكاديمية تحرص دائما على تطوير الأداء فى جميع المجالات، بهدف تفعيل الأداء الأمنى وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لحل المشكلات الأمنية ، وسرعة تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، مؤكدًا على استبعاد من تثبت التحريات الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية حتى الدرجة الرابعة من القرابة .

وأضاف اللواء أحمد جاد، أن الشروط المطبقة على طالب الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين ، تتمثل فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتابع رئيس أكاديمية الشرطة أن من بين الشروط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية ، مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشرى سنة دراسية ، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن ، بحيث لا يقل طوله عن 165 سم على الأقل ومتوسط عرض الصدر عن 83 سم ، بالنسبة للذكور، أما بالنسبة للإناث فيكون الطول 160 سم ، على ألا يزيد عمر المتقدم فى أول أكتوبر المقبل عن 28 سنة ميلادية ، وألا تقل درجة الإبصار فى كلا العينين عن النصف مع التصريح بالكشف بالنظارة.

وفيما يتعلق بالاختبارات ، فأوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنه سيتم أولا قياس الطول وعرض الصدر والقوام ، ويتقدم الطالب بأوراقه إلى لجنة قبول الطلبات ، للتأكد من استيفائه للمقاييس المطلوبة فى هذا الشأن ، حيث يتم قياس طول الطالب ويطرح منه 90 للوصول إلى الحد الأقصى لوزنه ، وفى حالة اجتياز الطالب للاختبار يعرض على القومسيون الطبى لاستكمال باقى الاختبارات الطبية ، وفى حالة اجتيازه لها ، يتقدم الطالب للكشف النفسى ، وفى حالة اجتيازه يتقدم إلى الكشف الرياضى بواقع 10 تمرينات للطالب و8 تمرينات للطالبات ، أما اختبار القدرات الذى يلى الاختبار الرياضى ، فيتم تحديده بواسطة اللجنة ، ويتم عقده لمرة واحدة دون إعادة فى حالة رسوبه.

كما أشار اللواء أحمد جاد منصور، إلى أنه عقب اجتياز الطالب لكل الاختبارات السابقة واختبار السمات يتقدم إلى لجنة الاختيار، لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين ، ثم يتم مثول الطالب للجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة ، من بينها موجات صوتية على القلب والبطن ورسم مخ كهربائى ، وفحص نسبة السكر بالدم ، وقياس سمع ، والكشف على العقاقير والمواد المخدرة.

>وأضاف أنه بالنسبة لمراحل ومواعيد تقديم طلبات الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين لكلية الشرطة ، فإن تقديم طلبات الالتحاق سيكون من خلال مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية ، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم 8 أبريل الجارى ، وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجارى ، على أن يكون تردد الطلبة على الأكاديمية من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية وليس من خلال شبكة الإنترنت.

وفيما يتعلق بمزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين ، أوضح اللواء منصور أن من بين المميزات أن مدة الدراسة عام دراسى واحد ، ويمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه ، ثم يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين برتبة ملازم أول مع التمتع بكافة المزايا المادية من مرتبات وحوافز ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية.

وحول التيسيرات المقدمة للطلبة المتقدمين ، قال اللواء منصور إنه سيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ، وذلك تيسيرا على الطلبة بالمحافظات وأولياء أمورهم لمتابعة نتائجهم دون تحميلهم مشقة السفر إلى القاهرة ، وسيتم اختصار الاختبار الرياضى ليتم فى يوم واحد بدلا من يومين ، وكذلك اختبارات المقاس القوام فى يوم واحد ، بالإضافة إلى إعداد منفذ داخل مقر الكلية لاستخراج صحف الحالة الجنائية المطلوبة من الطلبة ، وآخر لبيع طوابع الشرطة ، فضلا عن تخصيص خط تليفونى لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات التقدم (24109102 – 24109117).