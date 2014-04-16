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بالصور : جمعية الوحدة بالمعابدة اسيوط تقيم احتفالا بيوم اليتيم.

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كتب / اكرم هلال
في احتفالية مبهجة بيوم اليتيم اقامت اليوم الثلاثاء 2/4/2014 جمعية الوحدة لتنمية المجتمع بالمعابدة . حفلا لتكريم اليتيم والحث على السؤال عنة ومشاركته مهامه . حضر الاحتفال الاستاذ / ناصر سالم رئيس الوحدة المحلية بالقرية وعدد من مسئولين عن المدارس بالمعابدة كما شارك فى الاحتفال قصر ثقافة المعابدة والذى استضاف الحفل
وصرح الاستاذ خالد عبدالصادق مسئول الصندوق بالجمعية ان هذا الحفل يأتي تتويج لإنجازات الجمعية حيث ان الجمعية تقوم بعدة  نشاطات منها توزيع ( شنطة رمضان ) كما انها تشارك في العديد من أعمال جمعية انقاذ الطفولة
بينما تحدث منصور عبدالحكيم مدير قصر ثقافة المعابدة قائلا أن القصر دائما ما يساهم في الاعمال الخيرية وقصور الثقافة دائما ما تدعم الافكار التنموية والتثقيفية والتنويرية ,
يذكر ان ادار الحفل وقام بمجهود طيب الاستاذ / خلاف يونس وهمان عضو مجلس ادارة بالجمعية .

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