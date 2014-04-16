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تسليم 529 وحدة سكنية بتكلفة 26 مليون جنيه في العيد القومي لأسيوط

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تسليم 529 وحدة سكنية بتكلفة 26 مليون جنيه في العيد القومي لأسيوط تسليم 529 وحدة سكنية بتكلفة 26 مليون جنيه في العيد القومي لأسيوط


كتب / اكرم هلال
أعلن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عن تسليم 529 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 26مليون و 393 ألف جنيه مقسمة علي 6 مراكز علي مستوي المحافظة خلال العيد القومي الموافق 18 أبريل الجاري.
وقال المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1172 وحدة سكنية بتكلفة 55 مليون و736 ألف و699جنيه بمساحة 43 م بمشروع الأسر الأولي بالرعاية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الوحدات للمتقدمين طبقاً للقواعد والشروط مع مراعاة الحالة الاجتماعية.
من جانبها أوضحت المهندسة إيمان حمدي مديرة إدارة الإسكان الاقتصادي بأسيوط أن الوحدات سيتم توزيعها بـ 6 مراكز علي مستوي المحافظة (صدفا – الفتح – ديروط – منفلوط – البداري – أبوتيج ) بإجمالي 529 وحدة سكنية وجاري الإعلان عن 48 وحدة سكنية بقرية درنكة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بمقدم حجز 5 ألاف جنيه والتي تمثل مساهمة من المحافظة لتوفير سكن منخفض التكاليف للزواج الحديث ومحدودي الدخل كما أنه جاري الفحص لتوزيع 580 وحدة سكنية بمركز ومدينة القوصية ضمن مشروع الأسر الأولي بالرعاية بتكلفة 27 مليون و260 ألف جنيه مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من 1172 وحدة سكنية موزعة علي 9 مراكز بأسيوط ( صدفا – الفتح – ديروط – أبوتيج – البداري – القوصية- منفلوط- الغنايم- أسيوط بقرية درنكه)

وأضافت إيمان أن هذه الوحدات تم تقسيمها إلي وحدات أولي بالرعاية وتضم 1074وحدة بمراكز (صدفا – الفتح – ديروط – أبوتيج – البداري– القوصية) بالإضافة إلي وحدات خطة استثمارية بمساحة 63 م وتشمل 55 وحدة سكنية بمراكز (منفلوط – ديروط – القوصية) .
 

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