تحرير 20 مخالفة تموينية والبدء ببناء مستودع بوتاجاز بمركز الفتح بأسيوط



كتب / اكرم هلال

قامت مديرية التموين بمركز الفتح بأسيوط بعدة حملات تموينية خلال الشهر الماضي والتي أسفرت عن تحرير 20 مخالفة للمخابز والمستودعات البترولية وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط لتشديد وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والاسواق وذلك للحد من ظاهرة تسريب السلع المدعمة للإتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه ..صرح بذلك بدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة الفتح.

وأوضح بدري أنه تم تحرير 15 مخالفة للمخابز والتي تنوعت ما بين نقص فى الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والتصرف في حصص بدون وجه حق بالإضافة إلى تحرير 3 جنح لتجار السلع التموينية حيث قام المدعو ي.ع.م بتجميع 269ك سكر و51ك زيت والمدعو ع. م. م بتجميع 313 ك سكر و249 ك زيت تمويني.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تحرير محضر لسائق كان يقوم بملء جراكن بالسولار وبيعها بالسوق السوداء للمواطنين وتم سحب الرخصة منه وتحرير المحضر وعرضه علي النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضده مشيراً إلى أنه تم حل مشكلة عدم وجود مستودع بوتاجاز بقرية جزيرة الاكراد التابعة للمركز حيث قام أحد المواطنين بالتبرع بقطعة أرض لإقامة مستودع عليها وتم صدور قرار رقم 1714 لسنة 2014 لتشكيل لجنة لمعاينة الارض علي الطبيعة والبدء في بناء المستودع لأهالي القرية.



شبكةعيونالإخبارية

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