محافظ أسيوط : 2014 سيشهد نقلة نوعية في التنمية وخدمة المواطنين والمشروعات القومية



كتب / اكرم هلال

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن عام 2014 سوف يشهد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة حيث ستدخل العديد من المشروعات المتوقفة الخدمة وتستكمل مشروعات أخرى وجاري دراسة بعض المشاريع القومية التي ستحدث طفرة في أسيوط ومنها مشروع الهضبة الغربية ومدينة سكنية جديدة من شأنها حل مشكلات المواطنين والنهوض بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الفترة الحالية شهدت وضع حجر أساس مشروع محطة مياه الوليدية بتكلفة حوالى 300 مليون جنيه والذى يخدم منطقة الوليدية والقرى الشمالية لمدينة أسيوط مما يدعم عملية رفع المياه للأدوار العليا منوها أن هذه المحطة لها تاريخ سابق منذ عام 2009 مع المحافظين السابقين وأنه من خلال تعاون المواطن الأسيوطى والجهات المعنية تم حل هذه المشكلة ليتم البدء فى إنشاء هذه المحطة كما تم رصد مبلغ 10 مليون جنيه لتطوير منطقة الوليدية بالكامل .

وفي مجال الاسكان تم الحصول على الموافقات من الوزارات والهيئات المعنية لشق طريق بالصحراء الغربية بداية من مطار أسيوط وحتى مدينة أسيوط ليصل الصحراوي الغربي بالشرقي عبر النيل ويوفر حوالي 3743 فدان لإنشاء تجمعات عمرانية تستوعب 3 أمثال سكان مدينة أسيوط الحالية وتعادل 10 أمثال مساحتها الكلية خاصة أنها تبعد مسافة لا تتجاوز 4 كيلومترات عن المدينة بإرتفاع يصل إلى حوالي 150 متراً مشيراُ إلى أن المشروع يوفر 30 ألف فرصة عمل ويمنع انتشار العشوائيات داخل المدن بالمحافظة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير مساكن للشباب ويخفض أسعار الإسكان والأراضي بأسيوط ولدعم المناطق الصناعية وخدمة النشاط السياحي.

كما يجري بناء مدينة "30 يونيو" السكنية والتي تشمل ما يقرب من 3360 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في مرحلته العاجلة بتكلفة تتعدى الـ600مليون جنيه على طريق مطار أسيوط الدولي بمنطقة منقباد التابعة لمركز أسيوط لافتاً أن المشروع يمثل نقله كبيرة في مجال الإسكان لشباب محافظة أسيوط.

وفي مجال التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات تم وضع حجر الاساس لمنطقة الكوم الاحمر الصناعية بقرية عرب مطير بمركز الفتح على مساحة 39 فدان وتتميز بوجودها وسط الزراعات الاقتصادية الهامة مثل الرمان والموالح والخضراوات والفواكه بأنواعها وذلك مما يتيح الفرصة لإقامة وتشغيل مصانع مركزات الرمان والمواد الغذائية بها لتحقيق الاستغلال الامثل لتلك الثروات الاقتصادية الهامة التي تتميز بها محافظة اسيوط فضلاً عن توفيره لألاف من فرص العمل وفتح مجالات جديدة للاستثمار على ارض هذا المركز الاستراتيجي في المحافظة وستكون المدينة الجديدة اضافة قوية للمناطق الصناعية بأسيوط كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية تم بموجبه اعتماد مبلغ 184 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية في أسيوط مما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الاموال وتوفير فرص عمل حقيقية كما أعلن محافظ أسيوط عن تقديم تسهيلات كبيرة لرجال الاعمال والمستثمرين الجادين وتيسير وسرعة اجراءات التراخيص لإقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية على أرض المحافظة كما تم عمل خريطة استثمارية على مستوى عالي يوضح للمستثمرين خريطة المشروعات التي يمكن تنفيذها.

و تم البدء في تحديث المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط لمواكبة التطور العمراني وتجريم البناء المخالف على الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف زحف البناء العشوائي بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية بالمدينة ورفع كفاءتها كمنطقة الوليدية والبيسري موضحاً أن تحديد الأحوزة العمرانية تساعد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطبيق القوانين على جميع المعتدين على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية باعتبارها قضية أمن قومي ، ودعمها في إجراءات التقاضي والمنازعات .

شبكةعيونالإخبارية

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