نبذ الفكر التكفيري في ندوة نظمتها الشباب والرياضة بأسيوط

كتب / اكرم هلال

عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بديوان عام المحافظة لقاءا حول مجابهة الفكر التكفيري ودور الشباب في بناء وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر وبحضور الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط

وشدد الشيخ العجمي في كلمته علي أهمية الفتوى وعدم الانسياق إلي من لا يمثلوا علماء الأزهر في شئ والبعد عن الشائعات وترويجها من خلال الفضائيات ومن يريد ان يعبر عن وجهة نظر قد تكون خاطئة ولها عواقب وخيمة علي المجتمع بأكمله

وأضاف العجمي ان التكفير يأتي من خلال فقدان الثقة بالعلماء والاقتصار فقط علي قراءة كتب معينة ولأشخاص معينة فهذا لا يعتبر مقاس للمعرفة الدينية مؤكدا علي ضرورة حفظ اللسان وعدم النطق بأي شئ قد يؤدي إلي دمار وهلاك لأبناء المجتمع وعدم الانسياق لمن يحرضوا علي القتل فهم لم يجرموا في حق المجتمع فقط بل أيضا في حق أنفسهم

وقال الشيخ العجمي لابد أن نعمل علي تعميق الوعي الديني وان نسأل أهل العلم والعلماء وهم من يمثلوا أهل الثقة ومساعدة أبناءنا بالتواصل مع المساجد وحلقات العلم ونغرس في قلوبهم أهمية دراسة العقيدة دراسة موضوعية من قبل المتخصصين واستخدام النصح المستقيم لهم وتوعيتهم من خلال أنشطة الشباب والرياضة مقترحا عمل ندوات بمراكز الشباب علي مستوي المحافظة وتثقيفهم دينيا ليستطيعوا مواجهة التحديات والأفكار الهادمة لاي مجتمع والتي لا تمت للدين الاسلامي بشيء موضحا ان الدعاة بأسيوط يستخدموا منهج الوسطية في الدعوة بعيدا عن الانحياز لأي تيار او حزب سياسي مهما كان .



شبكةعيونالإخبارية

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