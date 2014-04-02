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النيابة: انفجارات الهندسة بسبب عبوات بدائية ..وتصرح بدفن جثة عميد الشرطة

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النيابة: انفجارات الهندسة بسبب عبوات بدائية ..وتصرح بدفن جثة عميد الشرطة النيابة: انفجارات الهندسة بسبب عبوات بدائية ..وتصرح بدفن جثة عميد الشرطة

قال المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الاول لنيابات جنوب الجيزة إن معاينة فريق من النيابة لاماكن انفجارات جامعة القاهرة كشفت ان التفجير الارهابى وقع بواسطة عبوات بدائية مكونة من كميات مواد شديدة الانفجار ومسامير وقطع حديدية وضعت الاولى بجوار نقطة تمركز سيارة شرطة بجوار كلية الهندسة واثناء الانفجار حاول الشهيد العميد طارق المرجاوى النجاة بنفسة والابتعاد عن مركز الانفجار الى نهر الطريق فاانفجرت بة عبوة ثانية كانت موضوعة باحدى لوحات الاعلانات فى منتصف الطريق وانفجرت الثالثة على بعد امتار قليلة نن فريق التحقيق اثناء معاينتة لمكان الحادث .

وأمر التلاوى بدفن جثة العميد وانتقل فريق من النيابة العامة الى المستشفى لسماع اقوال 5مجندين اصيبو فى الحادث واستعجلت المعمل الجنائى وادارة المفرقعات وامرت النيابة بسرعة اجراءات تحريات الامن الوطنى والمباحث العامة لوصول الى الجناة.

 

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