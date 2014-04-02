نيابة عين شمس تطلب تحريات الأمن الوطنى فى العثور على قنابل بمنزل إخوانى

امرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار مصطفى خطاب مدير النيابة بسرعة اجراء تحريات الامن الوطنى حول العثور على 7 قنابل يدوية داخل منزل احد عناصر جماعة الاخوان الارهابية بمنطقة عين شمس ، وامرت النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهم.

كانت وردت معلومات الى مباحث عين شمس تفيد بحيازة خميس . ح احد عناصر جماعة الاخوان الارهابية قنابل يدوية بهدف استخدامها فى تظاهرات جماعة الاخوان الارهابية ، وعقب استصدار اذن من النيابة تمت مداهمة مسكن المتهم الكائن بشارع العشرين بمنطقة عين شمس ، حيث تبين هروب المتهم وعثر بداخل المنزل على7 قنابل يدوية محلية الصنع، و 50 طلقة خرطوش عيار 12 مم، وقناع وجه أسود،وجراب طبنجة،ودراجة بخارية وهاتف محمول ، تحرر عن الواقعة المحضر الازم وتمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق.