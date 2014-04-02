«المسلماني»: الإرهاب يريد الجامعات المصرية عنوانًا للإرهاب

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني، أن الدولة المصرية ثابتة الخطى في مكافحة الإرهاب الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقال” لن تتراجع الدولة خطوة واحدة إلى الوراء، ولن يفلت أي مجرم مهما كان دعمه إقليميا ودوليا من عقاب الله ومن عقاب القانون”.

وأدان المسلماني، الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في محيط جامعة القاهرة اليوم الأربعاء يدل على الإنفلات العقلي والأخلاقي التام للإرهابيين وأعوانهم.

وأضاف المستشار الإعلامي للرئيس: أن الجماعات الإرهابية تريد الجامعات المصرية عنوانا للفوضى والدماء لا عنوانا للحداثة والحضارة.

أ ش أ