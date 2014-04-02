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فرقة جمعية “أصدقاء أحمد بهاءالدين” بأسيوط تشارك في فعاليات ملتقي الصعيد الثقافي‎

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فرقة جمعية “أصدقاء أحمد بهاءالدين” بأسيوط تشارك في فعاليات ملتقي الصعيد الثقافي‎ فرقة جمعية “أصدقاء أحمد بهاءالدين” بأسيوط تشارك في فعاليات ملتقي الصعيد الثقافي‎

جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين

قدمت مساء أمس فرقة كورال أطفال المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بقرية الدوير بمركز صدفا مجموعة من العروض الفنية المتميزة فيما بين العروض المسرحية الختامية المقامة مساء هذا اليوم صرحت بذلك سهير كمال مشرف عام النشاط الموسيقي بالمركز الثقافي.

وقالت أنه تخلل هذه العروض مشاركات مواهب متميزة وفرق غنائية لمتطوعين من أبناء أسيوط وهي ظاهرة فنية جديدة ومتميزة في أن نجد من يشكل فرق للغناء التطوعي من أجل نشر الثقافة وتأكيدها بين الجمهور العام كيفما هي رسالة جمعيتنا الثقافية ومنوهت أن من أبرز الفرق المشاركة كانت فرقة الانشاد الديني وكذلك لبعض المواهب الثرية في الغناء الوطني والتاريخي وهو ما لاقي تفاعل كبير من جمهور الحضور.

وأشارت سهير كمال أن مشاركة النشاط الموسيقي ضمن الفعاليات الرئيسية للمقهي الثقافي المنعقد ضمن فعاليات ملتقي الصعيد الثقافي في الفترة من 30 مارس وحتي 2 أبريل برعاية وتنظيم وشراكة بين جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية والمؤسسة الثقافية السويسرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والديوان العام لمحافظة أسيوط.

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