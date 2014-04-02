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حبس إخوانى لاتهامه بالتحريض على العنف تجاه رجال الشرطة بحدائق القبة

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حبس إخوانى لاتهامه بالتحريض على العنف تجاه رجال الشرطة بحدائق القبة حبس إخوانى لاتهامه بالتحريض على العنف تجاه رجال الشرطة بحدائق القبة

 

ارشيفية

امرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة حبس مهندس ينتمى الى جماعة الاخوان الارهابية 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتحريض عناصر جماعة الاخوان الارهابية على التظاهر والتعدى على قوات الشرطة بحدائق القبة.

والبداية عندما وردت معلومات الى مباحث قسم شرطة حدائق القبة اكدتها التحريات تفيد بقيام ايمن . م “43 سنة” مهندس ينتمى الى تنظيم الاخوان الارهابى يحرض عناصر جماعة الاخوان الارهابية على النزول الى الشارع والتظاهر والتعدى على قوات الامن والتحريض على قتلهم ، وعقب استصدار اذن من النيابة تم ضبطه وبحوزته مبلغ 14575 جنيها ولاب توب وقناع غاز و5 هواتف محمولة، وجواز سفر ، تحرر عن الواقعة المحضر الازم وتمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق.

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