تغريدات و"selfie" كيم كاردشيان تعرضّها للخطر

حاولت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian إلتقاط صورة "selfie" أمام فيل خلال إجازة عائلية بتايلاند، لكن يبدو أنه حتى الفيل تعرف عليها وحاول التقرب منها، فتعرضت لهجوم من الوزن الثقيل.

وعاشت Kim لحظات من الخوف الشديد في تايلاند، عندما كانت تلتقط لنفسها صورة فيما يوجد فيل خلفها وإذ به ينفخ هواء قوياً ويتقدم باتجاهها، ما جعلها تعتقد أنه سيسبب لها الأذى، فسارعت بالهرب.

Kim، البالغة من العمر 33 عاماً، لم تصب بأي أذى وإنما شعرت بخوفٍ شديدٍ فقط، على عكس والدتها التي بدت وكأنها تضحك على الموقف المحرج الذي تعرضت له إبنتها.

وفي سياق منفصل حرّضت kim متابعيها على موقع "تويتر" من الطائفة الأرمنية ودعمت حملة "#savekessab" المطالبة بـ"عدم السماح للتاريخ بإعادة نفسه" في كسب السورية ، ويقصد من الحملة تجنب مذبحة ضد الأرمن على يد مجموعات متطرفة، مضيفةً في تغريدة جرى تناقلها من قبل أكثر من 4 آلاف شخص: "إذا لا تعرفون ما يجري في كسب، إبحثوا في "Google"، إنه يكسر القلب! أنا كأرمنية كبرت على سماع الكثير من هذه القصص المؤلمة".

يذكر أن Kim Kardashian تمضي اجازة مع عائلتها وإبنتها في تايلاند، ولكن من دون خطيبها، النجم kanye west، المتوقع أن تتزوجه في أيار.

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