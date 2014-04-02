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توافد المئات علي مكاتب الشهر العقاري بالأقصر لتوثيق توكيلات دعم مرشحي الرئاسة

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توافد المئات علي مكاتب الشهر العقاري بالأقصر لتوثيق توكيلات دعم مرشحي الرئاسة توافد المئات علي مكاتب الشهر العقاري بالأقصر لتوثيق توكيلات دعم مرشحي الرئاسة

توافد المئات على مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر، الأربعاء، لتوثيق توكيلات دعم مرشحي الرئاسة وسط تقدم عدد توكيلات المشير عبدالفتاح على المرشح المحتمل المنافس حمدين صباحي .

حيث شهد اليوم الثالث من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية إقبالا ملحوظا لمؤيدي المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والمرشح المحتمل للرئاسة على معظم مكاتب تحرير وتوثيق التوكيلات المطلوبة لتأييد مرشحهم بالأقصر فيما شهدت تلك المكاتب تواجدًا غير قليل من مؤيدي حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة.

وشهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة الأقصر وقوع مشادات محدودة بين بعض ممثلي الحملات الداعمة للمشير السيسي بسبب الخلاف علي جمع التوكيلات من المواطنين

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