أكاديمية الشرطة تعلن قواعد قبول دفعة استثنائية من الأطباء بقسم «المتخصصين»

أعلن اللواء دكتور أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ، رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة استثنائية من الأطباء البشريين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام 2014 ، وذلك بعد أن وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قبول الدفعة الجديدة.

وأشار منصور- خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء ، بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول ، بحضور اللواء أكرم كرارة مدير كلية الشرطة ، واللواء عادل حسن كبير المعلمين وعدد من قيادات الأكاديمية – إلى أن التخصص الجامعى المطلوب يتمثل فى خريجى كليات الطب البشرى بحد أدنى تقدير جيد ؛ نظرا لتوسع الوزارة في إنشاء العديد من المستشفيات التى تقدم أفضل أوجه الرعاية الطبية لأبناء جهاز الشرطة والمواطنين.

> وأوضح أن الأكاديمية تحرص دائما على تطوير الأداء فى جميع المجالات ، بهدف تفعيل الأداء الأمنى وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لحل المشكلات الأمنية ، وسرعة تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.

> وأضاف اللواء أحمد جاد ، أن الشروط المطبقة على طالب الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين ، تتمثل فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

> وتابع رئيس أكاديمية الشرطة أن من بين الشروط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية ، مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشرى سنة دراسية ، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن ، بحيث لا يقل طوله عن 165 سم على الأقل ومتوسط عرض الصدر عن 83 سم ، بالنسبة للذكور، أما بالنسبة للإناث فيكون الطول 160 سم ، على ألا يزيد عمر المتقدم فى أول أكتوبر المقبل عن 28 سنة ميلادية ، وألا تقل درجة الإبصار فى كلا العينين عن النصف مع التصريح بالكشف بالنظارة.

> وفيما يتعلق بالاختبارات ، فأوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنه سيتم أولا قياس الطول وعرض الصدر والقوام ، ويتقدم الطالب بأوراقه إلى لجنة قبول الطلبات ، للتأكد من استيفائه للمقاييس المطلوبة فى هذا الشأن ، حيث يتم قياس طول الطالب ويطرح منه 90 للوصول إلى الحد الأقصى لوزنه ، وفى حالة اجتياز الطالب للاختبار يعرض على القومسيون الطبى لاستكمال باقى الاختبارات الطبية ، وفى حالة اجتيازه لها ، يتقدم الطالب للكشف النفسى ، وفى حالة اجتيازه يتقدم إلى الكشف الرياضى بواقع 10 تمرينات للطالب و8 تمرينات للطالبات ، أما اختبار القدرات الذى يلى الاختبار الرياضى ، فيتم تحديده بواسطة اللجنة ، ويتم عقده لمرة واحدة دون إعادة فى حالة رسوبه.

> كما أشار اللواء أحمد جاد منصور، إلى أنه عقب اجتياز الطالب لكل الاختبارات السابقة واختبار السمات يتقدم إلى لجنة الاختيار، لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين ، ثم يتم مثول الطالب للجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة ، من بينها موجات صوتية على القلب والبطن ورسم مخ كهربائى ، وفحص نسبة السكر بالدم ، وقياس سمع ، والكشف على العقاقير والمواد المخدرة.

> وأضاف أنه بالنسبة لمراحل ومواعيد تقديم طلبات الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين لكلية الشرطة ، فإن تقديم طلبات الالتحاق سيكون من خلال مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية ، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم 8 أبريل الجارى ، وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجارى ، على أن يكون تردد الطلبة على الأكاديمية من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية وليس من خلال شبكة الإنترنت.

> وفيما يتعلق بمزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين ، أوضح اللواء منصور أن من بين المميزات أن مدة الدراسة عام دراسى واحد ، ويمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه ، ثم يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين برتبة ملازم أول مع التمتع بكافة المزايا المادية من مرتبات وحوافز ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية.

> وحول التيسيرات المقدمة للطلبة المتقدمين ، قال اللواء منصور إنه سيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ، وذلك تيسيرا على الطلبة بالمحافظات وأولياء أمورهم لمتابعة نتائجهم دون تحميلهم مشقة السفر إلى القاهرة ، وسيتم اختصار الاختبار الرياضى ليتم فى يوم واحد بدلا من يومين ، وكذلك اختبارات المقاس القوام فى يوم واحد ، بالإضافة إلى إعداد منفذ داخل مقر الكلية لاستخراج صحف الحالة الجنائية المطلوبة من الطلبة ، وآخر لبيع طوابع الشرطة ، فضلا عن تخصيص خط تليفونى لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات التقدم (24109102 – 24109117 ).

> وشدد رئيس أكاديمية الشرطة فى نهاية المؤتمر على أنه تم إلغاء التحريات السياسية عن الطلبة المتقدمين للأكاديمية ، مضيفا ” لا نبحث عن أى انتماءات سياسية للمتقدمين ، ونطبق المادة الأولى من الدستور التى تقول “إن المواطن المصرى هو من يحمل جنسية جمهورية مصر العربية”، مؤكدا أنه لا توجد أى استثناءات بالنسبة للشروط الخاصة بقبول الطلبة ، وأن شروط وقانون الأكاديمية تطبق على الجميع دون أى استثناءات ودون أى وساطة ، مشيرا إلى أن أكاديمية الشرطة هى أكبر أكاديمية فى العالم ، وأقوى سادس أكاديمية بالعالم.

أ ش أ