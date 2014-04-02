تزايد أعداد محررى التوكيلات فى اليوم الثالث على التوالى بأسيوط

تزايدت أعداد المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة على 14 مكتب شهر عقاري بأسيوط لليوم الثالث على التوالي ، وتصدر المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسى قائمة التوكيلات فى أسيوط حتى الآن وزادت الطوابير على المكاتب وشكا البعض من تاخر فتح الشهر العقاري بالمحكمة وقطع التيار الكهربائي بمركز الفتح مما الى توقف العمل بالمكاتب لفترة قصيرة .

وتواصل حملتى المشير السيسى ،وحمدين صباحى إنتشارها بشكل كبير امام مقار الشهر العقارى وفى الشوارع وذلك لتحرير اكبر قدر من التوكيلات حيث أصبح الأمر الآن ليس جمع التوكيلات المطلوبة فقط بل تحاول الحملات إحراج الحملات الأخرى بعدد التوكيلات الذى من المتوقع ان يزيد عن الحد المطلوب وخاصة للمشير السيسى الذي تفوق عدد توكيلاته كل التوقعات.

وتزاحم المواطنين على مقر الحملة بعمارة الاوقاف لتسليم التوكيلات بعد فقد الثقة في الحملات الكثيرة المتواجدة امام مكاتب الشهر العقاري خاصة بعد قيام أحد الحملات بتوزيع ” بوك نوت ” وبوسترات ” تحمل اسم حملة ” مستقبل وطن” ومزيلة برقم حساب بالبنك الاهلي لدعم الحملة .