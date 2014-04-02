بالصور .. إقبال شديد على مكاتب التوثيق العقارى بسوهاج

نجحت حملتى مرشحي الرئاسة بمحافظة سوهاج فى حشد اعداد كبيرة امام مقار مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، فيما بدأت هذه المكاتب بالتنسيق مع متطوعي الحملتين فى تنظيم عملية الدخول واستخراج التوكيلات منعاً لوجود اى احتكاكات واستكمال اليوم فى حالة من اليسر ، وذلك فى اليوم الثالث لبدء استخراج وتحرير توكيلات مرشحي رئاسة الجمهورية

وظهر الحرص الشديد لمؤيدي المرشحين فى التواجد المستمر امام مكاتب الشهر العقاري لمتابعة موقف مرشحيهم .

وعلمت وكالة “آونا” ان اجمالي عدد التوكيلات التى تم تحريرها من 12 مكتب بمحافظة سوهاج وصل 7420 توكيل حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم ، حصل المشير السيسي على 7188 توكيل فيما وصل عدد توكيلات حمدين صباحي الى 232 توكيل .