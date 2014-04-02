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بالصور .. إقبال شديد على مكاتب التوثيق العقارى بسوهاج

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بالصور .. إقبال شديد على مكاتب التوثيق العقارى بسوهاج بالصور .. إقبال شديد على مكاتب التوثيق العقارى بسوهاج

اقبال شديد على مكاتب التوثيق العقارى بسوهاج

نجحت حملتى مرشحي الرئاسة بمحافظة سوهاج فى حشد اعداد كبيرة امام مقار مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، فيما بدأت هذه المكاتب بالتنسيق مع متطوعي الحملتين فى تنظيم عملية الدخول واستخراج التوكيلات منعاً لوجود اى احتكاكات واستكمال اليوم فى حالة من اليسر ، وذلك فى اليوم الثالث لبدء استخراج وتحرير توكيلات مرشحي رئاسة الجمهورية

وظهر الحرص الشديد لمؤيدي المرشحين فى التواجد المستمر امام مكاتب الشهر العقاري لمتابعة موقف مرشحيهم .

وعلمت وكالة “آونا” ان اجمالي عدد التوكيلات التى تم تحريرها من 12 مكتب بمحافظة سوهاج وصل 7420 توكيل حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم ، حصل المشير على 7188 توكيل فيما وصل عدد توكيلات حمدين صباحي الى 232 توكيل .

 

 

 

 

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أونا

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