موظفو مصرف الجمهورية الليبي يضربون عن العمل تنديدا بمقتل أحد زملائهم

نظم موظفو مصرف الجمهورية بكافة المناطق الليبية اعتصاما لمدة يومين بدءا من اليوم الأربعاء، تنديدا بمقتل أحد زملائهم أمام مصرف الجمهورية فرع سبها أمس الثلاثاء.

وأكد الموظفون، أن اعتصامهم سيستمر اليوم وغدا احتجاجا على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها موظفو المصرف والعاملون فيه بصفة مستمرة، في غياب تام للأمن.

ودعا الموظفون، الحكومة المؤقتة، إلى الاستجابة لمطالبهم بتأمين المصارف في ظل تكرار الاعتداءات، سواء على العاملين، أو سرقة الأموال أثناء تحويلها إلى فروع المصارف في عدد من المناطق الليبية.

أ ش أ