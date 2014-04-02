إضراب عمال مصنع الأسمدة بأبو زعبل بالقليوبية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية

أضرب مايقرب من 2000 عامل بمصنع الأسمدة، بأبو زعبل، بالخانكة، بالقليوبية، عن العمل، احتجاجًا علي عدم حصولهم على حقوقهم المادية وعدم صرف الأرباح السنوية المخصصة لهم للسنة المالية 2012 – 2013، مؤكدين أن الإدارة لم تهتم بهم وأجبرت عدد من عمال الورديات المختلفة علي العمل حتي لايتوقف الإنتاج ضاربة عرض الحائط بمطالبهم علي حد قولهم.

وأوضح المحتجون أنهم قاموا بتحرير محضر فى مركز الشرطة ضد الشركة وتدخلت عدد من القيادات الأمنية لحل الازمة والتفاوض مع الطرفين ولكننا رفضنا واكدنا عدم الرجوع عن حقوقنا التي نهبتها الشركة والمستثمر، مؤكدين علي أن الإدارة لم تهتم بهم واجبرت عدد من عمال الورديات المختلفة علي العمل حتي لايتوقف الإنتاج ضاربة عرض الحائط بمطالبهم علي حد قولهم.