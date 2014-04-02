الشراكة من أجل المساءلة بالتعاون مع كير ومياه شرب قنا

أعلن اللواء مهندس أشرف أحمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا علي حرص الشركة علي التعاون مع هيئة كير الدولية في مصر بهدف تطبيق برنامج المشاركة المدنية وتقديم نماذج واقعية قابلة للتنفيذ بالتطبيق علي قري المعري ، حجازة قبلي ، الحلة ، المفرجية ، الحراجية بمركز قوص ومشاركة الخبرات علي المستوي المحلي والقومي والإقليمي في الفترة من فبراير حتي ديسمبر 2014 .

وأضاف عبدالعزيز أن التعاون مع هيئة كير الدولية يأتي من خلال تدريب إدارات الإعلام ، التوعية ،خدمة العملاء بالشركة بعدد ( 6 ) ورش عمل في ضوء تنفيذ مشروع ” الشراكة من أجل المساءلة ” من خلال آليات متعددة بهدف مراقبة جهود التنمية بما يضمن بناء جسور بين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وبين مقدمي الخدمات ،كفاءة توظيفها لصالح حياة أفضل للمواطن القنائي .

وأضاف أمجد محمد غزال مشرف مشروع شراكة المسائلة المحلية بأن مشروع ” الشراكة من أجل المساءلة ” يأتي من خلال مبادرة أصوات من شباب مصر ، مبادرة حقي ، مبادرة الشراكة المحلية ،بهدف تعزيز قدرة الشباب علي المشاركة المجتمعية ، التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالخدمات المحلية ، رفع الوعي لمؤسسات المجتمع المدني بمفاهيم وأدوات المساءلة الاجتماعية بهدف تحسين تقديم الخدمات المحلية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر زيادة مساءلة مقدمي الخدمات ” المباشرين ” وتحسين الاستجابة للاحتياجات المجتمعية .