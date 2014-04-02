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خبراء المفرقعات يمشطون حرم الأزهر ومحيطها عقب تفجيرات جامعة القاهرة

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خبراء المفرقعات يمشطون حرم الأزهر ومحيطها عقب تفجيرات جامعة القاهرة خبراء المفرقعات يمشطون حرم الأزهر ومحيطها عقب تفجيرات جامعة القاهرة

أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، أن خبراء المفرقعات يقومون بعملية تمشيط بمحيط جامعة الأزهر والجامعة من الداخل بأكملها، وذلك لتأمين الجامعة، عقب وقوع انفجار جامعة القاهرة.

وانتشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بجميع طرقات ومداخل وكليات الجامعة لتمشيطها بصورة دقيقة، لعدم تكرار حادث جامعة القاهرة.

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