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منسوب النيل أمام السد العالى يستأنف التراجع

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منسوب النيل أمام السد العالى يستأنف التراجع منسوب النيل أمام السد العالى يستأنف التراجع

استأنف منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالى، اليوم الأربعاء، تراجعه بمقدار واحد سم، بعد ثبات استمر خمسة أيام حيث بلغ 32،175 مترا فى مقابل33،175 مترا.

وجاء فى تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، أن "كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 155 مليون متر مكعب، فيما زادت عليها كمية الإيراد اليومى الواصل للبحيرة وبلغت 103 ملايين م3".

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافًا كبيرًا من عام إلى آخر، ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب فى حده الأدنى و151 مليار متر مكعب فى حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوى أمرًا بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضى الزراعية للبوار فى السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان فى سنوات الإيراد الكبير.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن على إنشاء السد العالى ساهم وما زال يساهم فى مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال ما يخزنه - بطريقة آمنة - من مئات المليارات من الأمتار المكعبة فى أوقات الفيضان، حيث يتم استخدامها فى أوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الأخرى فى مجالات اقتصادية عديدة.

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