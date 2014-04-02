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مصادر: محلب طالب وزير الداخلية بتكثيف الأمن حول المنشآت الحيوية

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مصادر: محلب طالب وزير الداخلية بتكثيف الأمن حول المنشآت الحيوية مصادر: محلب طالب وزير الداخلية بتكثيف الأمن حول المنشآت الحيوية

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، طالب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى بالمنشآت الحيوية والجامعات، والقيام بعمليات تمشيط مستمرة والتصدى لأى أعمال شغب بالجامعات.

ولفتت المصادر إلى أنه فيما يتعلق باحتمالية تأجيل الدراسة بجامعة القاهرة، بعد تفجيرات اليوم، قالت إن القرار لم يتخذ بعد ويتوقف على رؤساء الجامعات.

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