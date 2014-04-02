"الشباب" تنفذ المرحلة الثانية من نموذج محاكاة الوعى الدولى 4 إبريل

تنفذ وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" المرحلة الثانية من نموذج محاكاة الوعى الدولى بالتعاون مع الفريق التنظيمى لنموذج نادى شباب الوعى الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وذلك خلال الفترة من 4 إبريل الجارى حتى 4 مايو المقبل بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بمشاركة 250 شابا وفتاة من جامعات القاهرة و حلوان وعين شمس الأهرام الكندية و6 أكتوبر.

وتتضمن فعاليات البرنامج التى تبدأ خلال الفترة من 18 – 23 إبريل الجارى تنفيذ نماذج محاكاة لبعض المنظمات الإفريقية والدولية والعربية.

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