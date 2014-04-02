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وزير الصحة: كشفنا على 8حالات تسمم بالمدارس وتبين عدم صحتها

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وزير الصحة: كشفنا على 8حالات تسمم بالمدارس وتبين عدم صحتها وزير الصحة: كشفنا على 8حالات تسمم بالمدارس وتبين عدم صحتها

أكد الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، أن الحديث كثر عن وجود حالات تسمم غذائى بين تلاميذ المدارس بسبب الوجبة المدرسية وهو ما تبين عدم صحته.

وتابع: تم تقديم 8بلاغات بمحافظات شمال سيناء والبحيرة ودمياط والمنيا، وعند وجود حالات اشتباه تم تحويل الطلاب للمستشفى للكشف عليهم.

وقال "إن التسمم يعنى وجود حالات قىء أو إسهال أو ارتفاع درجة الحرارة، وعند مراجعة تلك الحالات لم يثبت وجود تسمم غذائى".

وأضاف خلال مؤتمر جمعه بوزيرى التعليم والزراعة: "الوجبة الغذائية تشتمل على كالسيوم وبروتينات وأملاح معدنية، ومن هنا جاءت فكرة دعم تلاميذ المدارس، مؤكداً على أن الوزارة لديها إدارة خاصة لمراقبة الأغذية ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى سحب عينات عشوائية".

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