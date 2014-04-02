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ضبط 12 متهم فى حملة أمنية‎ بالإسماعيلية

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> تمكنت قوات الأمن بالأسماعيلية من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين خلال حملة أمنية كبرى بدئرة قسم ثانى الاسماعيلية .

أسفرت الحملة عن ضبط كل من  محمد ع م ( شهرته/ ميدو القاضى ) سن 32 عاطل مقيم عرايشية ــ دائرة قسم ثان مسجل شقى خطر تحت رقم 135 فئة ” أ ” فرض سيطرة ، المتهم أحمد أ أ ( شهرته/ أحمد الشناوى ) سن 34 عاطل مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث وبحوزتهما عـ2ـدد سلاح نارى ( فرد خرطوش ) وعـ4ـدد طلقة من ذات العيار ، وكذا سلاح أبيض عبارة عن ” مطواة ” ، وإعترفا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع  ،محمود ع ش ( شهرته/ النوبى ) سن 24 عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1855/2014 جنح قسم ثان ” سلاح نارى وذخيرة ” وبحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع ، محمود أ ي سن 33 عاطل مقيم الحكر ــ دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى عـ2ـدد قضية بتهمة ” سلاح نارى وذخيرة ” وبحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع

و تمكنت لقوة من ضبط تشكيل عصبى يقوم بسرقة البطاريات لخاصة بالسيارات ضم كل من  وع أ سن 30 عامل خردة مقيم الشهداء و. محمد س ع سن 28 عاطل مقيم المحطة الجديدة – دائرة قسم أول و. إسلام إ ع سن 28 عاطل مقيم المستقبل – دائرة مركز أبوصوير .

وعقب تقنين الاجراءات القانونية تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارة رقم 593 ج أ أ ، محملة بعـ13ـدد بطارية سيارة وبمواجهتهم اعترف الثانى والثالث بسرقتها وبيعها للأول للتصرف فيها .

وتمكنت القوة من ضبط عدد من المطلوبين لجهات التحفقيق وهم . المتهم/ فراج أ أ سن 37 عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مسجل شقى خطر فئة ب ” سرقات عامة ” ومطلوب ضبطه واحضاره فى القضية 2561/2013 إدارى قسم ثالث بتهمة ” حريق مبنى مجمع المحاكم ” وبحوزته ( 2000 ) قرص مخدر وبعض المسروقات الخاصة بمجمع المحاكم عبارة عن ( جهاز كمبيوتر ، كرسى متحرك )وإعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الاتجار .
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