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الفازلين والسكر لشفاه أكثر جاذبية

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الفازلين والسكر لشفاه أكثر جاذبية الفازلين والسكر لشفاه أكثر جاذبية

لشفاه أكثر جاذبية قد تشعر الفتاة بأنها لا تحتاج سوى إلى بلسم شفاه جيّد النوعية. وبالرغم من أهميّة هذا الأمر، إلا أنه لن يكون كافياً لإعطائك الشفاه الجذابة التي ترغبين فيها، فما فائدة الشفاه الرطبة إذا كانت مليئة بالشقوق أو الخلايا الميتة؟!
لذلك، ينبغي لكلّ فتاة الاهتمام بتقشير شفاهها أوّلاً، فجاذبية الشفاه تبدأ من حيويتها. وكلّ ما عليك القيام به هو تدليك شفاهك بالماء الدافئ أو السكر أو الفازلين لمدّة دقائق، ثمّ ابدئي بتمرير فرشاة أسنان ناعمة عليها، وستخلصك هذه الطريقة من أيّ جلد ميت أو شقوق على الشفاه.

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سيدتي