" زايد للإسكان " يسلم 420 قرار مساعدة سكنية بقيمة 207 مليون درهم

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في زيارته الأخيرة للبرنامج بسرعة الانتهاء من دراسة كافة الطلبات الخاصة بفئة استكمال مسكن وضمن اعتماد معالي د.م. عبدالله بن محمد النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 420 من أسماء مستحقي المساعدات السكنية النهائية من فئة استكمال مسكن بقيمة 207 مليون درهم والتي تصل سنة تقديمها إلى عام 2013 والمستوفية المعايير التي تم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات.

نظم برنامج الشيخ زايد للإسكان يوم أول من أمس ملتقى الشركاء الأول لعام 2014 بقصر الثقافة بإمارة الشارقة والذي سلم فيه قرارات المساعدات السكنية من فئة استكمال مسكن لــ 420 من المستفيدين وذلك بحضور المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وأشارت المدير العام المهندسة جميلة الفندي إلى أن المستفيدين من فئة استكمال مسكن يعدون من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم .

وأضافت الفندي أن الملتقى يهدف إلى توعية المستفيدين بآلية الإجراءات المتبعة بعد صدور واستلام قرار المساعدة إلى جانب إجراءات بناء المسكن ومراحل التنفيذ الأولية، كما يمكّن الملتقى المستفيدين من الحصول على معلومات شاملة تضم نماذج المساكن التي يوفرها البرنامج، حيث بلغ عدد النماذج السكنية المعتمدة التي يقدمها البرنامج للمستفيدين ما يقارب 32 نموذج مجاني يمكن للمستفيد اختيار ما يلائمه منها. إلى ذلك، يقدم الملتقى قائمة بشركات المقاولات والاستشارات وكتيبات إرشادية تهم المستفيدين وتسهم في مساعدتهم في اتباع الإجراءات الأولى لتنفيذ مساكنهم. وبلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج 129 شركة تقدم أسعار مخفضة لمستفيدي البرنامج.

وتمثل هذه الشركات التي تورد وتنتج المواد الأساسية الخاصة بالبناء خصومات تصل إلى 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق. ويعد الملتقى بمثابة اللقاء الذي يمكن البرنامج من خلاله بوضع كافة السبل والإمكانات التي من شأنها التسهيل على المستفيدين للبدء في مراحل بناء المسكن واستغلال الموارد المتاحة أمثل استغلال من خلال تعريف المستفيدين بشركاء البرنامج من شركات المقاولات ومواد البناء وتخفيض تكاليف البناء والاستفادة من اتفاقيات الشراكات المبرمة.

ووزع البرنامج على المستفيدين صناديق مبادرة "عائلتي تقرأ" ضمن تعاون البرنامج ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً لنشر المعرفة وتشجيع القراءة في المجتمع الإماراتي بضم كافة المستفيدين من البرنامج إلى قائمة المبادرة من خلال توزيع حزم معرفية عليهم لدى تسلمهم قرارات المساعدات السكنية. وأكدت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج في وقت سابق، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من استراتيجية البرنامج الرامية إلى بناء مؤسسة متعلمة مميزة ومبدعة عبر المشاركة الفاعلة والشاملة بين الموظفين والشركاء لبناء قاعدة للمجتمع المعرفي كما وتعزز المبادرة التبادل المعرفي المشترك بين البرنامج والمؤسسات والجهات الحكومية.

وقد تميز الملتقى بالأجواء الأسرية بين المستفيدين وبين كادر البرنامج حيث خصصت مساحة للتواصل المباشر وطرح الأسئلة والاستفسارت، وكان لحضور قيادات البرنامج الأثر الكبير على نفوس المستفيدين مما يدل على اهتمام البرنامج بخلق روح الأسرة الواحدة وتذليل الحواجز فقد تمت الإجابة على تساؤلات الحضور بكل رحابة صدر وقدمت لهم النصائح التي يحتاجونها للبدء في تنفيذ مساكنهم.

جدير بالذكر، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان قدم منذ أواخر العام الماضي حزمة من الخدمات الذكية لمتعامليه من مقدمي الطلبات والمستفيدين والاستشاريين والمقاولين عبر هواتفهم المتحركة وبضغطة زر دون الحاجة إلى تكبد عناء زيارة أفرع البرنامج لإتمام المعاملات. ويوفر البرنامج 30 خدمة ذكية مختلفة منها 18 خدمة لمقدمي الطلبات و12 خدمة لفئة الاستشاريين و3 خدمات للمقاولين.

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