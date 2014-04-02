4 تطبيقات تسهّل العمل الجماعي

أصبح التعاون بين أعضاء الفريق من أسهل ما يكون، إذا استخدمت الأدوات الصحيحة.

وهناك آلاف التطبيقات التي تُساهم في تعزيز الإنتاجية وتقديم الحلول المناسبة في مجال إدارة المؤسسات، ولكنّ عدداً قليلاً جداً منها يُعتبر مفيداً وسهل الاستخدام.

"سيدتي نت" يختار لك مجموعة من التطبيقات التي تنظم لك العمل مع الآخرين:

1. Producteev

يعتبر من بين أفضل تطبيقات إدارة المهام، إذ تستطيعين كمستخدمة أن تعدّي المهام وتجعلي الآخرين كمتعاونين في المشروع، إذا لزم الأمر.يمكنك أيضاً تقسيم المهام الكبيرة إلى رئيسة وأخرى فرعيّة، وجمع بعضها تحت مسمّيات معيّنة، ممّا يتيح لك تنظيم المهام بطرق بصريّة مريحة.

وبالإضافة إلى خاصيّة دخول مساحة العمل المشتركة بهدف التفاعل مع الفريق سواء باستخدام متصفّح "الويب" أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو شبكة اجتماعية، يوفر لك هذا التطبيق أدوات مفيدة مثل التنبيهات والتقارير والنسخ الاحتياطية، فضلاً عن تحديد مواعيد التسليم وإيكال المهام إلى عضو في الفريق، وتغيير أولوية مهمّة معيّنة أو تحديث حالة المشروع أو المهمّة عن طريق الرسائل القصيرة أو الإيميل أو المتصفّح أو التطبيق.

2. Asana

إنه تطبيق سريع، ويُعدّ حلاً من حلول إدارة الفريق، ويساعدك أيضاً في الإدارة الفردية، من خلال استخدام مواعيد الانتهاء وإسناد المهام إلى الزملاء والتعليق على كلّ مهمّة. ويتميّز بسرعة استجابته عبر "الويب" واستعمال اختصارات المفاتيح لجعل عملية إدارة المهام أسرع ما يُمكن!

3. Flow

يمنحك هذا التطبيق شعوراً براحة البال، بينما تتواصل إدارة مهماتك كل يوم بسهولة!

تستطيعين عبره التخطيط لأيّ مشروع عبر إنجاز ملف وإضافة اللوائح الخاصّة بكل مشروع وكتابة المهام المتعلّقة بكل قائمة، مع اسنادها إلى الزملاء عبر البريد الإلكتروني، حتى إذا لم يكن لدى زميلك حساب على Flow. يتيح لك هذا التطبيق تسجيل النشاط لكل مشروع فرصة الاطلاع على المهام المسندة ومعرفة ما إذا تمّ إنجازها.

ومع النسخة الجديدة لـ Flow، تسهل إضافة مساحات عمل جديدة والأشخاص إلى أيّ منها، وبعد ذلك مشاركة اللوائح مع أشخاص معيّنين.

4. Skitch

يتيح هذا التطبيق فرصة تحرير الصور باستخدام أشكال ملوّنة وأسهم أو عن طريق الكتابة.

مع Skitch، يمكنك إضافة وصف إلى أيّ صورة ورسم الدوائر حول مواقع معيّنة في الخريطة أو تدوين ملاحظات حول النص في وثيقة PDF.إنها طريقة ممتعة للتواصل، إذ يمكنك لفت الانتباه إلى جزء معيّن لأيّ موضوع بسهولة.

هل وجدت لائحتنا لتطبيقات إدارة المهام مفيدة؟

اقترحي تطبيقات أخرى جرّبتها، في قسم التعليقات.