8 أخطاء تجنبيها على المائدة

لحضور الدعوات على المائدة أصول يجب مراعاتها، علماً أنّ هناك بعض الهفوات التي يقوم بها البعض، والتي يُمكن أن تعكس صورة غير لائقة في نظر الموجودين. فالكثير من الناس يأخذون انطباعاً عن تصرفاتك ولباقتك من خلال طريقة تناولك الطعام. لذا، عليك أن تحترمي قواعد المائدة، ممّا ينعكس احتراماً لذاتك والمدعوين.

وإليك بعض الأخطاء التي ينبغي عليك تجنبها، والتي تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

- لا تشمّي طعاماً بما يوحي بالشكّ فيه.

- لا تمدّي ساقيك تحت المائدة تفادياً لئلا تلامس قدمي الجالس قبالتك.

- لا تتجرعي الماء دفعة واحدة، بل اشربيه على جرعات ثلاث صغيرة.

- لا تحكّي رأسك، في أثناء تناول الطعام.

- لا تتكلمي مع أحد من الموجودين وفمك مليء بالطعام.

- لا تُحمّلي الشوكة كمية من الطعام أكثر ممّا يمكنها أن تستوعب.

- لا تنفخي في الطعام الساخن كي يبرد.

- لا تحتكري الحديث أو تنزوي صامتة حزينة.

شاهدي أيضاً:

كيف تردّين على الاستفزاز؟