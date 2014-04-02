متى يبدأ طفلك في ارتداء ملابسه بنفسه؟

يستلزم تطور طفلك في النمو أن يبدأ في تناول طعامه أو ارتداء ملابسه بنفسه. ولكن متى يجب أن يبدأ طفلك أو طفلتك في ارتداء ملابسه أو خلعها دون الحاجة إلى تدخل منك؟.

نقدم لك في هذه المقال ستًا من الحقائق والمعلومات التي تفيدك في هذا المجال:

1- يبدأ معظم الأطفال في مساعدة الأهل في عملية ارتداء أو خلع الملابس بين سن 10-18 شهرا. بحلول عيد ميلاد طفلك الأول، ستلاحظين عزيزتي الأم بأن طفلك سيبدأ في مساعدتك في إلباسه عن طريق إدخال ذراعه في كم القميص أو محاولة إدخال رأسه في قبة البلوزة. سيمر وقت لا بأس به قبل أن يتمكن طفلك من الاعتماد بشكل كامل على نفسه في ارتداء ملابسه ولكن هذا التصرف يعد مؤشرا على استعداده لهذه المرحلة.

2- أما الأطفال الدارجون، فيبدأون في خلع ملابسهم بأنفسهم بين سن 22-30 شهرًا، حيث سيكون الدارج قادرا على خلع قطعتين من الملابس عند بلوغه الشهر الرابع والعشرين من عمره في المتوسط. وقد يتمكن بعض الدارجون من خلع ملابسهم في سن أبكر من ذلك عند بلوغهم الشهر الثامن عشر. يعتمد زمن تحقيق هذا الأمر على شخصيات الأطفال واهتماماتهم.

3- وعند بلوغ سن الثالثة، يفترض أن يكون معظم الأطفال قادرين تمامًا على خلع ملابسهم بأنفسهم دون اعتماد على أحد. وهو ما يحدث بين عمر ا الثلاثين والأربعين شهرًا.

4- أما عند سن الرابعة أو الخامسة، يجب أن يكون طفلك قادرا على ارتداء ملابسه بنفسه باستثناء بعض المهام الصعبة كإغلاق السحابات الخلفية والتعامل مع أربطة الحذاء. عدا عن ذلك، سيكون الطفل قادرا على ارتداء ملابسه الداخلية والقمصان والسراويل والجوارب والحذاء مع قليل من المساعدة.

5- لا داعي للقلق في حال لاحظت تأخر طفلك في ارتداء ملابسه بنفسه، إذ أن شخصية الطفل تلعب دورا كبيرا في ذلك. مثلا، إن كان طفلك يتمتع بروح قيادية ويميل إلى تقليد الكبار، فإنه سيميل على الأرجح إلى تعلم ارتداء ملابسه بنفسه.

6- في حال لاحظت أن طفلك لم يبدأ بمساعدتك في ارتداء ملابسه بحلول سن الـ 16 شهرا، وارتداء ملابسه بشكل جزئي في سن الـ 30 شهرا، وخلع ملابسه بنفسه تماما بحلول سن الـثلاث سنوات ونصف أو ارتداء ملابسه بشكل كامل في سن الرابعة أو الخامسة، قومي بالاتصال مع الطبيب لبحث المشكلة ومحاولة علاجها.

هل تذكرين سيدتي متى بدأ طفلك في ارتداء ملابسه بنفسه؟. شاركينا بتعليقك!.