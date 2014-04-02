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محافظ القاهرة يوافق على تجديد تعيين 17 مديرًا عامًا بالمحافظة والأحياء

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محافظ القاهرة يوافق على تجديد تعيين 17 مديرًا عامًا بالمحافظة والأحياء محافظ القاهرة يوافق على تجديد تعيين 17 مديرًا عامًا بالمحافظة والأحياء

جلال السعيد محافظ القاهرة

وافق الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة على تجديد تعيين 17 مديرا عاما بديوان عام المحافظة والأحياء منهم المهندس أحمد الدميري مديرا عاما للعلاقات العامة بديوان عام المحافظة ، ومجدي سلمان مديرا عاما للإدارة العامة للشئون القانونية .

كما وافق على تجديد تعيين كل من فؤاد شعبان مديرا عاما للشئون الإدارية ، ومحمد صبري عبد العزيز مديرا عاما لشئون الاتصال ، والسعيد السيد البلتاجي مديرا عاماً للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ، ومحسن محمد حسين مديرا عاماً لأحوال الخدمة ، وانتصار علي إبراهيم مديرا عاماً للشئون المالية ، ووجدي محمد مسلم مديرا عاماً للإدارة العامة للشبكات والصيانة ، وأحمد عطية الفرحاني مديرا عاماً للتعاون الإنتاجي والصناعات الحرفية.

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