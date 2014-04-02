تزاحم بمكاتب توثيق الشهر العقارى بالإسكندرية لتقديم توكيلات المرشحين للرئاسة

أقبل أبناء مدينة الإسكندرية كبير على مكاتب توثيق الشهر العقارى بالرغم من إستيفاء المشير عبد الفتاح السيسى أوراقه وتقديمها للترشح لرئاسة، فقد سارع الآلاف إلى مكاتب للسابق لتوثيق التوكيلات، حيث أكد المنسق العام لحملة المشير السيسى بالإسكندرية أنه تم تقديم 9 آلاف توكيل حتى الأن منذ فتح توثيق التوكيلات.

وهتف مؤيدو المشير السيسى داخل مكاتب الشهر العقارى له، وبدأو فى تهنئة أنفسهم للإقبال الجماهيرى الكبير المحلوظ لأنصارهم.

وعلى صعيد آخر، فلم يلاحظ تواجد أنصار حمدين صباحى إلا فى مكتبين للشهر العقارى على مستوى الإسكندرية وهم مكاتب المنشية والمنتزة، وجارى رصد أعداد التوكيلات التى تم رصدها حتى الأن .