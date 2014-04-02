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وزارة الاتصالات تمنح “المصرية للاتصالات” رخصة المحمول بـ2.5 مليار جنيه ومهلة سنة للتخارج من “فودافون”

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وزارة الاتصالات تمنح “المصرية للاتصالات” رخصة المحمول بـ2.5 مليار جنيه ومهلة سنة للتخارج من “فودافون” وزارة الاتصالات تمنح “المصرية للاتصالات” رخصة المحمول بـ2.5 مليار جنيه ومهلة سنة للتخارج من “فودافون”

قال وزير الاتصالات عاطف حلمي اليوم إن قيمة رخصة اتصالات الهاتف المحمول التي تسعى الشركة المصرية للاتصالات للحصول عليها تحددت بواقع 2.5 مليار جنيه.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل منح الرخصة الموحدة للاتصالات إنه سيجري منح المصرية للاتصالات مهلة عام واحد للتخارج من شركة فودافون.

واضاف حلمي أنه جرى تحديد قيمة ترخيص الهاتف الثابت على المصرية للاتصالات بواقع 100 مليون جنيه لأي شركة محمول تريد استخدام الشبكة.

وذكر أن بيت الخبرة “ديتكون” قام بالتسعير.

وتمتلك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في شركة فودافون .

وتسعى المصرية للاتصالات التي تملك 80 بالمئة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات.

وقال حلمي إن الرخصة الموحدة لا تشمل اتاحة أي ترددات جديدة للمصرية للاتصالات.

المصدر: رويترز

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