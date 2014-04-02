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زيارة مفاجئة لوزير الثقافة لقصر ثقافة مصر الجديدة صباح اليوم

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زيارة مفاجئة لوزير الثقافة لقصر ثقافة مصر الجديدة صباح اليوم زيارة مفاجئة لوزير الثقافة لقصر ثقافة مصر الجديدة صباح اليوم

صورة أرشيفية

قام د . محمد صابر عرب وزير الثقافة صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 ابريل الحالي بزيارة مفاجئة لقصر ثقافة الجديدة لمتابعة سير العمل ، مؤكدا علي أهمية التدريب واعادة التأهيل للكوادر البشرية في العمل الثقافي وفق برنامج تدريبي ممنهج ومحدد ، مشيرا بأن التدريب هو روح أي المؤسسة للتقدم ، ومن عوامل فشلها هو افتقارها للتدريب ، كما أكد علي تدريب الكوادر الشابه من الشباب والشابات من موسيقي وسينما وفن دتشكيلي وديكور وادارة ومكتبات علي مستوي الوزارة ، مشددا علي اتمام عمليات التقييم بعد عمليات التدريب، واتاحة الفرصة للكوادر الشابة ذوي الكفاءة في الأقاليم بتدريبهم ليكونوا نموذجا لباقي الشباب ، التعاون مع المدارس والجمعيات الأهلية والانتقال بالأنشطة الي المدارس لنشر الفكر الثقافي ، وخاصة أن المدارس تفتقر حصص الرسم والموسيقي والجماعات الأدبية ، عمل برنامج محو أمية لأهالي منطقة مصر الجديدة من الباعة الجائلين وأمثالهم ممن يفتقرون القراءة والكتابة ، قائلا من العار علينا ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تكون نسبة الأمية 40 % ، مضيفا بأننا بصدد شراء سيارات لتيسير مهمة انتقال القائمين علي الأنشطة الي أماكن اقامتها، عمل سلفة مستديمة لشراء الخامات اللازمة لأنشطة القصر ، وطالب الوزيرهويدا عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية لقطاع التدريب واعداد القادة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بإرسال خطة التدريب لعام 2014 و 2015 قائلا اذ لم نصارح انفسنا بالحقيقة لن نتقدم ،أعقب ذلك جولة تفقدية لقاعات وأنشطة القصر

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