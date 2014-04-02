حملة السيسي: برنامج المشير لن يكون خطبا أو شعارات

أكدت الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي، أن البرنامج الانتخابي للمشير لن يكون خطبًا أو شعارات، بلا سيكون نهجًا مدروسًا ورؤية واضحة.

وقالت الحملة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، اليوم الأربعاء: “في إطار ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام بأن بعضًا من أعضاء حملة المشير عبدالفتاح السيسي قد رفضوا برنامجه الانتخابى، وأبدوا عليه بعض الاعتراضات، فإن الحملة الرسمية للمشير تؤكد النقاط التالية: إن المشير السيسي سبق وأعلن خلال بيان ترشحه للرئاسة بأن برنامجه الانتخابى لن يكون مجموعة خطب أو شعارات، بل سيكون نهجا مدروسا ورؤية واضحة تسعى لقيام دولة مصرية ديمقراطية حديثة ترتكز إلى أعمدة وطنية لا تهتز أبدًا، وسوف يعلن بنفسه هذه الرؤية بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك ودون إسراف في الكلام أو النفقات أو الممارسات المعهودة”.

وأضافت: “سبق وقد أعلن عمرو موسى عن عدد من الملامح والخطوط العريضة لرؤية وبرنامج المشير عبدالفتاح السيسي عقب مقابلة له مع سيادته ارتكزت إلى محورين أساسيين هما:

إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، وإشراك جموع الشعب المصرى العظيم في التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من الشفافية بحقائق الوضع الاقتصادى الحالى.

وتابعت: “هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يتقدم بها تطوعًا العديد من الشخصيات العامة والمتخصصة والتي ترغب في دعمها لرؤية المشير السيسي من أجل مستقبل مصر، حيث وجه سيادته فريقًا متخصصًا من أعضاء حملته لأهمية التواصل والتفاعل مع جميع هذه الأفكار ودراستها وتقييمها تقديرًا منه لقيمة وجهد القائمين عليها وإيمانًا منه بحق جميع المصريين في المشاركة في وضع ملامح المستقبل.

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن يأتى في سياق من الاجتهادات التي تفتقد إلى الدقة والإلمام الكامل بالمعلومات على الرغم من استنادها إلى مصادر قد ترى أنها موثوق بها.

وواصلت: “تأمل الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي من جميع وسائل الإعلام والسادة الإعلاميين التكرم بمراجعة الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي قبل تناول أي معلومات أو أخبار ترتبط بالمرشح أو حملته، كما تؤكد أنه يسعدها تلقى أي اتصالات في هذا الشأن لتوضيح الحقائق بشكل مباشر وبمصداقية كاملة.