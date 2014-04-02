ضبط تماثيل وحلى أثرية فى منزل ببنى سويف

قام 4 عاطليين بالحفر والتنقيب اسفل منزل مهجور، بقرية طما الفيوم، وعثروا على كنز اثرى يعود للعصر الفرعونى يضم ثماثيل وغطاء تابوت بطول 25 مترا و1200 من الحلى المصنوع من الخرز وفروا هاربين وقت وصول الحملة الامنية

كانت معلومات سرية وصلت الى الرائد محمد جمال رئيس مباحث الاثار ببنى سويف عن قيام كلا من موسى عبدالوهاب موسى 50 سنة وعلى محمد على حسين 32 سنة وحمدان محمد على 37 سنة ومحمد سيد عبدالعظيم 30 سنة وجميعهم مقيمون بقرية طما فيوم بمركز اهناسيا بالحفر والتنقيب عن الاثار فى منزل مهجور مجاور للمنطقة الاثرية .

وأكدت التحريات الاولية التى اشرف عليها اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية ان المتهمون قاموا بعمل حفرة عبارة عن 22 متر فى 3 مترا بعمق 15 مترا تحت سطح الارض واحضروا فؤوس و(3 غلق ) و2 سلم خشبى واحبال واكتشفوا وجود اثار تعود للعصر الفرعونى اسفل المنزل وعلى الفور قام العميد طه رياض دسوقى مامور قسم الاثار والرائد محمد جمال رئيس مباحث الاثار و5 من القوات القتالية بحملة امنية حاصرت منطقة طما فيوم وداهمت المنزل وعندما شاهد تجار الاثار الاجهزة الامنية فروا هاربين .

وعثرت قوات الامن على (3 اوجه خشبية على شكل ادمى باحجام مختلفة ) وقطعة خشبية طولها (25) مترا عبارة عن غطاء لجزء من التابوت وعليها نقوش (هيروغلوفية ) وعدد 2 من التماثيل الفرعونية منها تمثال صغير يشبه الملك رمسيس الثانى وعثرت الاجهزة الامنية على 1200 من الخرز الاثرى مختلف الالوان والاحجام وحلى وعقود للمراة الفرعونية .