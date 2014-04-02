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إنقلاب سيارة نقل محملة بـ 25 طن سكر بجرجا بسوهاج‎

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إنقلاب سيارة نقل محملة بـ 25 طن سكر بجرجا بسوهاج‎ إنقلاب سيارة نقل محملة بـ 25 طن سكر بجرجا بسوهاج‎

انقلبت سيارة نقل محملة بـ 25 طن سكر بعد أن أختلت عجلة القيادة بيد سائقها علي الطريق الصحراوي السريع الغربي بمركز جرجا .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، أخطاراً من مركز شرطة جرجا ، يفيد بورود بلاغ من المدعو علاء فتحي عبد العزيز 32 سنة سائق ويقيم بمركز أبو قرقاص بالمنيا بأنه أثناء قيادته السيارة رقم 73080 نقل المنيا محملة بعدد 25 طن سكر قادماً من شركة السكر بكوم أمبو متوجهاً للشركة المصرية بالمنيا علي الطريق الصحراوي السريع الغربي بمركز جرجا بسوهاج إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة الحمولة الزائدة مما أدي لانقلابها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق ، ولم ينتج عن الحادث ثمة إصابات بأحد ، نتج عن الحادث تلف 2 طن من الحمولة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 928 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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