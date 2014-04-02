أفراد الشرطة يحتجزون مدير أمن الإسكندرية ويتهمونه بالفساد المالى

قام منذ قليل العشرات من أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الإسكندرية بإحتجاز اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية داخل مكتبة، إعتراضاً منهم على إلقاء القبض على 3 من زملائهم أمس وحبسهم داخل معسكر الأمن فى منطقة مرغم.

كان قد أكد أفراد الشرطة أن السبب فى حبس زملائهم هو اكتشافهم وجود مخالفات مالية داخل المديرية، حيث أن بعض أقسام الشرطة الموجودة فى أماكن متطرفة عن المحافظة يصرف لهم بدل مناطق نائية عن قرار من رئاسة الوزراء ويبلغ 150 % من الراتب، وفوجئ أفراد الشرطة أمس أن مدير الأمن وبعض القيادات داخل المديرية يتم صرف لهم هذا البدل، مما أثار سخطهم.

أصدر أمين شرطة ياسر عبد المجيد وأمين شرطة خميس بيومى أعضاء النادى الفرعى والإتحاد بالإسكندرية والمتحدثين الإعلاميين لإئتلاف أفراد الشرطة بالإسكندرية بياناً عن اتحاد ونادى وائتلاف الإسكندرية قام اللواء أمين عز الدين – مدير امن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية، واللواء مصطفى القاضى – نائب مدير الأمن، واللواء شعبان منيسى – مساعد المدير لقطاع شرق، والعميد شريف عبد الحميد – رئيس مباحث الإسكندرية، بالادعاء الكاذب لهؤلاء الزملاء أيمن الحارس، وعصام الهلالى، وكرم يحيى، وسامح فتح الله، وحسن محمود حسين، والسيد عبد السلام، وحسن فهمى، وأحمد محمود، بأنهم قد قاموا بالتعدى عليهم ومنعهم من دخول مدرية أمن الإسكندرية .

وتم عمل محضر بذلك رقم المحضر 8413 لسنه 2014 جنح سيدى جابر وبناءا على هذا المحضر، قام اللواء مدير أمن الإسكندرية بتنسيق مع النائب العام بالإسكندرية لإصدار أمر ضبط وإحضار للأفراد بعاليه، حيث أن الحقيقة تقول أن أفراد مديرية الإسكندرية قاموا يوم الثلاثاء الموافق أول إبريل بالإضراب عقب اكتشافهم بعض الفساد المالى بالمديرية وتوزيع بعض الحوافز الخاصة بالأفراد على قيادات المديرية فقط والخدمات بالأجر يتم توزيعها على القيادات فقط، لذا يطالبون الجهاز المركزى للمحاسبات التدخل، وتم عمل أكثر من مذكرة وعرضها على السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية دون جدوى.

كما صدر قرار من مدير الأمن بإيداع 4 أفراد شرطة فى سجن قوات الأمن للأفراد الشرطة، وهم أمين شرطة- سامح فتح الله، ورقيب شرطة – كرم يحي أحمد، ورقيب شرطة – حسن محمود حسن، ووضعهم بسجن قوات الأمن العسكرى قبل العرض على النيابة، لأنهم طالبوا مدير الأمن بتطهير الفساد المالي داخل مديرية أمن الإسكندرية .